A Colômbia venceu o Paraguai por 2-1, na noite de segunda-feira, em jogo da primeira jornada do grupo D da Copa América, num encontro em que a classe do ex-FC Porto James Rodríguez acabou por conduzir os colombianos aos três pontos.

No NRG Stadium, em Houston, no Texas, o atual jogador dos brasileiros do São Paulo, de 32 anos, fez as assistências para os golos de Daniel Muñoz (32m) e Jefferson Lerma (42m), com duas assistências precisas de pé esquerdo.

Os paraguaios ainda ripostaram, com um tento de Julio Enciso, aos 69 minutos, mas, até final, a Colômbia não passou por qualquer aperto, num jogo em que foi globalmente superior e podia ter conseguido um triunfo mais folgado.

Com este resultado, a Colômbia fica isolada na liderança do grupo, com três pontos, dado que Brasil e Costa Rica empataram sem golos poucas horas depois.