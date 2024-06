O Uruguai venceu o Panamá por 3-1, na primeira jornada do Grupo C, desta Copa América.

No «Hard Rock Stadium», em Miami, os comandados de Marcelo Bielsa entraram bem no encontro e aos 16 minutos, já venciam, depois do golo de Maximiliano Araújo, jogador do Toluca, clube que se prepara para receber Paulinho.

Com o guardião do Sporting, Franco Israel, no banco de suplentes, foi já no segundo tempo que Uruguai dobrou a vantagem e através de Darwin Nuñez. Na sequência de um ressalto, o avançado do Liverpool aproveitou para rematar de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Bem para lá do minuto 90, ainda houve tempo para mais dois golos, um para cada lado. Matías Viña fez o gosto ao pé aos 90+1 e Michael Murillo assinou o golo de honra da formação centro-americana pouco antes do apito final.

O Uruguai lidera assim o Grupo C, com os mesmos três pontos dos Estados Unidos, sendo que Panamá e Bolívia não somam qualquer ponto.

Veja aqui o resumo deste encontro: