Neymar não escondeu a sua surpresa quando o selecionador brasileiro Dorival Junior decidiu retirar Vinicius Junior do campo, no empate do Brasil com a Costa Rica (0-0), em Los Angeles, na última madrugada, na estreia dos canarinhos na Copa América.

Com o nulo intato, aos 70 minutos, o selecionador brasileiro abdicou de Raphinha para lançar Sálvio e, logo a seguir, chamou também o jovem Endrick para a contenda. Foi nesse momento, em que foram mostradas as placas de substituição, que o avançado do Al Hilal mostrou-se estupefacto.

Neymar abriu os braços e perguntou «o Vini?!?», deixando clara a sua total surpresa.

Recordamos que o Brasil está integrado no Grupo D que, além da Costa Rica, conta ainda com a Colômbia e o Paraguai.

Ora veja: