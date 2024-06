Neymar está em Los Angeles a acompanhar a Copa América como adepto e, numa entrevista a Matheus Gonze, popular criador de conteúdos brasileiro, o jogador do Al Hilal elegeu o jogador mais feio que já defrontou.

O internacional brasileiro começa por hesitar, explicando que já defrontou «muitos jogadores» que não se destacam propriamente pelos atributos estéticos, mas acaba por surpreender ao escolher um companheiro da seleção brasileira, um dos seus melhores amigos.

«O jogador mais feio? Já joguei com muitos, muitos, vai ser uma m*****. Com todo o respeito, Vini Junior. É doido. Vini te amo mais do que nunca», destacou entre mil pedidos de desculpa.

Ora veja: