Esta segunda-feira, Neymar esteve presente num leiIão no Instituto Neymar JR. À chegada, o craque brasileiro tirou algumas fotografias e falou à imprensa brasileira sobre a possibilidade de Vinícius Júnior ser coroado o próximo melhor do mundo.

«Obviamente que a Bola de Ouro é dele. Estou a torcer por isso. Mandei-lhe uma mensagem antes do jogo e a seguir (final da Liga dos Campeões). É um menino que eu amo de paixão e um grande amigo que o futebol me deu. Com certeza que será coroado com a Bola de Ouro. Ele está incrível e a levar a bandeira do nosso país pelo mundo. Ficamos muito felizes e torcemos por ele», referiu.

Questionado sobre um possível regresso ao Santos, clube onde foi formado, o atual jogador do Al Hilal colocou essa ideia de lado e garantiu que está focado na Arábia Saudita.

«Não (existe a possibilidade de voltar ao Santos no próximo ano). O que disseram é totalmente mentira. Não há nada planeado. Tenho mais um ano de contrato com o Al Hilal e espero fazer uma grande temporada. Fiquei de fora nesta última. Vamos viver pouco a pouco. Tenho muito tempo pela frente. Óbvio que o Santos é a equipa do meu coração e um dia quero voltar, sim, mas não tenho nada planeado na minha cabeça», concluiu.