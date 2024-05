Uma partida pode sair muito cara no Al Hilal, que o diga Renan Lodi. O lateral começou por atar os atacadores das botas de Neymar, mas a esta hora já deve estar arrependido.

O lateral foi o primeiro a provocar e publicou fotografias das botas de Neymar, presas uma à outra com vários nós. Neymar reagiu em força e escreveu «um dia da caça, outro do caçador», numa publicação que vem acompanhada por um vídeo em que se vê o avançado, munido com uma faca, a furar os quatro pneus do carro de Renan Lodi.

A história promete continuar pela resposta do lateral. «A temporada que vem é longa, espero ansiosamente pelo teu Rolls Royce!!», destacou ainda.