O site oficial do Fluminense foi invadido por um hacker que, na noite de segunda para terça-feira, publicou um artigo a anunciar a contratação de Erling Haaland «após intensas negociações» com o Manchester City.

«É oficial: Haaland é o novo reforço do Fluminense», lia-se no título acompanhado por uma fotografia do goleador norueguês. A notícia falsa dizia, depois, que «após intensas negociações e um grande esforço da nossa diretoria» o clube tinha garantido a contratação do avançado que «será um marco decisivo para a virada da nossa temporada».

O artigo não chegou a ser partilhado nas redes sociais e o clube carioca acabou por apagar a publicação já perto da meia-noite do Brasil.

Segundo adianta o Globo Esportes, um utilizador da rede social X acabou por assumir a autoria do ataque.