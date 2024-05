A final da Taça da Grécia, entre Panathinaikos e Aris, foi vencida pela equipa de Atenas, mas não terminou sem polémica, apesar de se ter jogado à porta fechada.

Stéphanie Frappart foi a árbitra da partida, e mostrou três cartões vermelhos ao longo dos 90 minutos: um para o Pana, dois para o Aris.

No final do encontro, a juíza francesa teve de sair do relvado escoltada pela polícia, perante os fortes protestos do Aris, a equipa derrotada.

Mesmo nas redes sociais, o conjunto de Salónica publicou uma fotografia de Frappart com uma simples palavra a acompanhar: «Roubo.»