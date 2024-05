Di María continua a dominar as atenções na esfera futebolística na Argentina. Como tal, os comentadores seguem, ao segundo, tudo o que é dito e escrito sobre o avançado em Portugal, na expectativa quanto ao eventual regresso ao Rosário Central.

Ora, a conta «Rui Costa do Azeite», no X (antigo Twitter), decidiu desafiar a atenção dos argentinos.

«Foi um prazer. Obrigado, Di María», escreveu. E as reações no outro lado do globo não demoraram.

Escusado será dizer que se trata de uma conta que não pertence ao presidente do Benfica. Ainda assim, chegou para enganar os jornalistas em estúdio, que tomaram a mensagem como legítima.

