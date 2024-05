Benfica exerceu direto de opção de compra sobre o passe Álvaro Carreras, tal como ficou previsto no acordo definido com o Manchester United em janeiro passado. O lateral de 21 anos assina, assim, um vínculo definitivo, com validade até 2029.

Carreras chegou no mercado de inverno, em janeiro, e estreou-se a 24 do mesmo mês, nas meias-finais da Taça da Liga. Desde que chegou até ao final da época, o lateral espanhol somou 16 jogos, sete dos quais como titular e marcou um golo, no triunfo do Benfica sobre o Farense (3-1).

O acordo com o Manchester United tinha uma opção de compra que estava definida no valor de 6 milhões de euros.