Com o olhar atento do Benfica, a Atalanta venceu, este domingo, o Torino, por 3-0, e garantiu o quarto lugar no campeonato, beneficiando assim as águias, que garantiram o acesso direto à Liga dos Campeões 2024/25 e saltam a terceira pré-eliminatória e o playoff de acesso.

Poucos dias depois da conquista inédita da Liga Europa, a equipa de Bérgamo recebeu em casa o Torino, em jogo da 38.ª jornada da liga italiana, e repetiu o resultado da final frente ao Leverkusen.

Scamacca fez o primeiro da partida, aos 26 minutos, depois de receber um passe de De Ketelaere e colocar o esférico no fundo das redes.

Lookman, herói da final de Dublin, ele que fez um hattrick, voltou a marcar na tarde deste domingo, no final da primeira parte, aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes e só teve de encostar.

O 3-0 surgiu aos 70 minutos, com Pasalic a converter um penálti como mandam as regras.

De referir que com este resultado, a Atalanta garantiu o quarto lugar no campeonato italiano e, com este cenário, o Benfica fica com a vaga atribuída ao clube com melhor ranking entre os presentes nas pré-eliminatórias. A equipa da Luz ficou em segundo lugar no campeonato português e ia disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas tem de agradecer aos italianos pela 'ajuda'. Com este apuramento, o Benfica recebe cerca de 40 milhões de euros.