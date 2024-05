Xabi Alonso desvalorizou a derrota do Bayer Leverkusen e o fim da invencibilidade da equipa que durava há 51 jogos e deu mérito à Atalanta pela conquista da Liga Europa. O espanhol sublinhou que «a vida segue» e apontou o foco à final da Taça da Alemanha frente ao Kaiserslautern, no próximo sábado.



«Foi a primeira derrota, após 51 jogos, é algo de novo para nós, este ano, mas a vida segue e há que pensar na final da Taça da Alemanha, no sábado, em que temos oportunidade de virar a página. A Atalanta foi melhor e não nos permitiu desenvolver o jogo habitual. A atitude dos nossos jogadores foi boa, mas a intensidade da Atalanta foi muito grande. Toda a equipa deu tudo, mas hoje não era o nosso dia», referiu, aos meios de comunicação.



O campeão alemão caiu em Dublin na final da Liga Europa frente à Atalanta com Ademola Lookman a anotar os três golos da partida.