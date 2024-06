Vincenzo Montella não terá ficado satisfeito com a derrota diante de Portugal, mas, ainda antes do jogo, o selecionador da Turquia já tinha enfrentado um contratempo.

O técnico italiano não levava a credencial ao peito e, assim que desceu do autocarro, foi impedido de entrar no estádio por um segurança. Montella, então, pegou na credencial e «esfregou-a» na cara do funcionário do Signal Iduna Park.

Ora veja: