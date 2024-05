Filip Krovinovic, antigo jogador de Benfica e Rio Ave, foi agredido na última noite num restaurante, depois de ter participado na vitória do Hajduk Split frente ao NK Lokomotiva (5-2).

O médio croata terá sido perseguido por adeptos desde o estádio até a um restaurante, onde se iria encontrar com amigos e o empresário. Quando foi à casa de banho, Krovinovic foi agredido por três adeptos, mas conseguiu escapar sem ferimentos graves e regressar para junto dos amigos, enquanto os agressores fugiram.

O Hajduk confirmou a agressão a Krovinovic «por um grupo de adeptos rival». «Foi alvo de um ataque físico depois de deixar o estádio em Kranjcevic e a única razão é o facto de ser um jogador do Hajduk.»

«Condenamos este ato bárbaro. Esperamos que as instituições investiguem este caso e castiguem as pessoas cujo ato nada tem a ver com adeptos e rivalidade desportiva. Temos também de salientar que o Filip é uma pessoa altamente não conflituosa e não provocou o ataque. Os agressores atacaram-no em grupo quando sentiram um momento conveniente. Apenas por mera sorte é que Krovinovic não sofreu consequências mais severas», referiu o emblema de Split.