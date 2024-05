Carlos André Gomes e o sócio do Marítimo que foi agredido por ele reconciliaram-se na sequência de um encontro que mantiveram no Estádio do Barreiros.

O dirigente, recorde-se, agrediu o referido associado no Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, quando a equipa do Marítimo regressava do jogo em Viseu, após falhar o apuramento para o play-off de subida.

O sócio foi esperar a equipa ao aeroporto e proferiu alguns insultos, exigindo a demissão do treinador e do presidente. Perante isso, Carlos André Gomes respondeu com uma agressão na cara.

Esta quarta-feira, os dois juntaram-se num encontro nos Barreiros, esclareceram o que se passou no aeroporto e mostraram a vontade de ajudar o Marítimo a vencer mais vezes no futuro.