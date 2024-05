O presidente do Marítimo agrediu um adepto do clube insular, no aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal.

Segundo mostra a RTP Madeira, tudo aconteceu à chegada da equipa à ilha, depois do empate em Viseu, com o Académico (2-2) que impediu o apuramento para o play-off de subida.

O adepto foi esperar a comitiva e à passagem da equipa insultou e exigiu a demissão do treinador Fábio Pereira. «Se és homem pede a demissão, é uma vergonha seres do Marítimo», gritava o homem, o que levou o presidente a aproximar-se e a responder. Quando o adepto disse que o presidente se devia demitir também, esteve respondeu com uma forte agressão na cara.

O adepto apresentou então queixa na polícia e Carlos André Gomes foi identificado, ainda de acordo com a RTP Madeira.

Entretanto, a claque do Marítimo já veio exigir consequências deste ato, que considerou «infeliz e irrefletido», mas que ainda assim «nunca poderá passar em branco».

«Depois do que aconteceu ontem em termos desportivos e depois de falhar completamente os nossos objetivos, qualquer sócio tem direito a demostrar o seu descontentamento, seja dentro do estádio e fora dele», escreveu a claque em comunicado.

«São os assalariados do clube que devem ser os primeiros a respeitar aqueles que acompanham a equipa, de norte a sul do pais, única e exclusivamente para apoiar o Club Sport Marítimo. Conhecendo a postura do nosso presidente, temos a certeza que o que aconteceu no aeroporto foi um ato infeliz e irrefletido, mas que nunca poderá passar em branco.»