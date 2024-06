Foi animada a festa de casamento de Nuno Santos, avançado do Sporting, com Diana Ribeiro Santos, no passado sábado, com vários campeões, entre companheiros de equipa e elementos do staff, entre os convidados, mas houve um que brilhou acima de todos os outros.

Um dos pontos altos da festa foi, definitivamente, Paulinho, o carismático roupeiro, a marcar o ritmo da música do outro Paulinho, com duas baquetas na mão, frente a uma bateria.

Equipado a rigor, de fato e gravata, é impossível ficar indiferente à enorme alegria de Paulinho ao som da adaptação da música «Freed from desire» que marcou a temporada em Alvalade.

«Se o Paulinho mostra os dentes, eles até caem»...

Épico: