Aquele festejo de Diogo Jota diante da Chéquia tinha um propósito. O internacional português festejou o golo – que viria a ser anulado por fora de jogo – com a bola debaixo da camisola e, esta quinta-feira, revelou o motivo por detrás da celebração.

Com um vídeo nas redes sociais, juntamente com a mulher, Rute Cardoso, o avançado do Liverpool anunciou que está à espera do terceiro filho. Depois de Dinis, de três anos, e Duarte, de um, o casal espera agora uma menina.

«Abençoados», escreveram na publicação, onde também revelam que o nascimento está previsto para novembro deste ano.