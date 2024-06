A Turquia, próximo adversário de Portugal, foi um dos temas da conferência de imprensa de Diogo Jota. O avançado do Liverpool alertou que as «Estrelas Crescentes» são uma seleção diferente da Chéquia e que vão causar outro tipo de problemas à equipa nacional.



«Espero um jogo completamente diferente. A qualidade dos jogadores individualmente é superior à Chéquia. Taticamente a Turquia procura outro tipo de jogo. Se conseguirmos impor o nosso jogo como fizemos contra a Chéquia pode ser melhor, porque a Turquia não está habituada a jogar num bloco baixo», começou por dizer.



A «equipa das Quinas» pode, de resto, assegurar a qualificação em caso de triunfo frente aos turcos, facto referido por Jota.



«A Turquia pode jogar mais na expetativa por ter vencido o primeiro jogo ou jogar de igual para igual. Há as duas faces da moeda. Vai ser um jogo difícil, mas diferente da Chéquia», referiu.



«O nosso primeiro objetivo é passar a fase de grupos e podemos consegui-lo já ao segundo jogo. Este jogo pode ser decisivo e queremos que caia para o nosso lado. Mas só fazendo o que trabalhamos e o que treinamos é que podemos chegar ao jogo da melhor maneira possível, estamos focados nisso», acrescentou.



Convidado a apontar que ilações Portugal tirou do primeiro jogo dos turcos neste Europeu, Jota frisou que a seleção «não pode dar o mesmo espaço» que os georgianos deram.



«Vi o início do jogo. A Turquia teve uma grande entrada, marcou um golo e podia ter feito outro, mas foi anulado. Tudo mudou num clique, o futebol é assim. A Turquia marcou dois grandes golos e não lhes podemos dar o mesmo espaço. Temos de ter um controlo maior de jogo. Arda Guler? Sei da qualidade que tem, mas não tenho uma opinião formada. A Turquia tem uma grande seleção do ponto de vista individual. Devemos ter mais bola e tentar reduzir o tempo que vão ter para fazer a diferença», apontou.



O Turquia-Portugal, da segunda jornada do grupo F, está agendado para as 17h00 do próximo sábado, em Dortmund.