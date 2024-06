Nuno Mendes fez anos na passada quarta-feira enquanto Gonçalo Ramos celebra o aniversário esta quinta-feira. Presente na conferência de imprensa da seleção em Marienfeld, Diogo Jota explicou como os aniversários são celebrados na comitiva lusa.



«É mais uma alegria. Quando estamos todos juntos, todos sentem isso. Criamos memórias para o futuro e tentamos dar ao aniversariante esse carinho. Tentamos tornar o dia especial para quem festeja mesmo que não tenham cá as famílias. Habitualmente, cantamos os parabéns todos juntos depois do jantar», partilhou.



De seguida, o avançado defendeu que a expetativa em torno de Portugal «não é desmedida» e considerou que o grupo tem qualidade para «criar uma grande memória».



«Os portugueses olham para o futebol como grande motivo de alegria. Como aconteceu no Euro 2016, esperamos dar uma alegria ao povo português. Sentimos o apoio incondicional em Portugal e na Aleamnha e temos capacidade para criar uma grande memória. Vamos dar o máximo para que isso possa acontecer», argumentou.