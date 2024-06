Portugal estreou-se no Euro 2024 com uma vitória difícil sobre a Chéquia (2-1), arrancada com um golo de Francisco Conceição, já perto do final do jogo. Um golo muito festejado por toda a equipa. A maior parte correu atrás do jogador do FC Porto, mas Diogo Jota, preferiu outra opção.

O avançado do Liverpool já tinha visto um golo anulado, instantes antes, e quando Francisco Conceição marcou, Jota correu para o checo Tomás Holes e festejou mesmo à frente do Slavia de Praga. Uma opção estranha, mas já explicada pelo jogador, na conferência de imprensa no dia a seguir ao jogo.

«Foi um momento de descompressão e de alívio. E sim, há sempre picardias em campo. Lembro-me que num lance dei-lhe um encosto, ele foi ao chão facilmente e ficou a tentar queimar tempo. Outra vez deixar passar a bola e obrigou-me a ir buscá-la quando o lançamento era para eles. A sensação que tinha era: 'vamos marcar e ainda vais andar aqui a correr'. As picardias fazem parte do futebol e desta vez saí por cima. É uma história que fica», referiu o jogador na quinta-feira.

Veja o festejo de Diogo Jota: