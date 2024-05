Incrível! Foi uma manhã de emoções fortes na II Liga, com AVS e Marítimo a lutarem até ao fim pelo terceiro lugar, que dá acesso ao play-off de subida à Liga. No fim festejou o AVS... mesmo tendo perdido em casa (0-1).

Para este desfecho foi fundamental o resultado em Viseu, onde o Académico empatou com o Marítimo (2-2) pelo que a equipa da Vila das Aves bem pode estar grata ao Académico.

As contas eram fáceis de fazer: o AVS segurava o terceiro lugar se vencesse ou, perdendo ou empatando em casa com o Tondela, se o Marítimo não ganhasse em Viseu.

Ora a verdade é que a formação de Jorge Costa foi sempre uma deceção, comprovando a queda que tem vindo a sofrer ao longo das últimas semanas. Ao ponto de ter mesmo perdido em casa com o Tondela, que já não jogava por nenhum objetivo.

Um golo de Costinha, aos 28 minutos, fez o resultado final (1-0), num jogo em que o AVS não conseguiu evitar a derrota, com mais de uma hora para o fazer.

No entanto, em Viseu, o Académico começou por se adiantar cedo no marcador, com um golo de Marquinho logo aos quatro minutos. O Marítimo precisava de vencer, fez por isso e virou o resultado, com um golaço de Bruno Xadas e um autogolo de Henrique Gomes.

Nesta altura, aos 65 minutos, o Marítimo estava virtualmente no terceiro lugar. Pela primeira vez em todo o campeonato, aliás, o AVS caía abaixo do terceiro posto.

No entanto, aos 83 minutos André Clóvis empatou a partida e mudou tudo outra vez. O golo foi muito celebrado na Vila das Aves, onde a equipa fez a festa do terceiro lugar... apesar de dentro de campo ter sido uma deceção.

A formação de Jorge Costa vai agora defrontar o Portimonense no play-off de subida.

VÍDEO: a festa contida de Jorge Costa