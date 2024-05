Em jogo que pode garantir a presença no playoff de subida à primeira divisão, o Marítimo viu-se a perder cedo, mas aos 24 minutos apareceu Xadas e empatou a partida com um golaço que levantou todos da cadeira no Estádio do Fontelo.

O Marítimo precisa de vencer o Académico de Viseu e esperar que o AVS não triunfe, isto se quiser tentar a subida à primeira divisão no playoff frente ao Portimonense.