Na manhã deste sábado, Feirense e Länk Vilaverdense empataram a um golo, no penúltimo dia da 34.ª jornada da II Liga. Em Santa Maria da Feira, e perante cerca de mil adeptos, os comandados de Lito Vidigal foram incapazes de deixar boas sensações para o play-off de permanência.

Numa primeira parte equilibrada, os anfitriões deram o primeiro sinal de perigo aos seis minutos, num remate do médio nigeriano Oche, que tirou tinta ao poste da baliza de Cajó.

Na resposta, aos 30m, Gonçalo Teixeira rematou, de primeira, para uma defesa segura de João Costa.

Antes do intervalo, João Paredes aproveitou uma desatenção da defesa forasteira para rematar colocado, mas Cajó evitou o golo com uma defesa junto ao poste.

Na etapa complementar, o Vilaverdense agarrou a vantagem graças ao livre cobrado por Batista, em zona frontal. Estavam decorridos 54m.

O Feirense foi capaz de resgatar um ponto, aos 72m, com Dudu a servir Shodipo ao segundo poste.

De parada e resposta, Lénio, em posição privilegiada, cabeceou por cima da baliza do Feirense, aos 81m. Foi a derradeira oportunidade.

O Feirense disputará o play-off de manutenção na II Liga com o terceiro classificado da fase de apuramento de campeão da Liga 3. Os comandados de Lito Vidigal terminam no 16.º lugar, com 31 pontos. Por sua vez, o Länk Vilaverdense é 17.º, com 27 pontos.