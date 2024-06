A festa já ia longa no relvado do Estádio do Wembley quando as câmaras da TNT Sports captaram um momento especial entre Jude Bellingham e José Mourinho.

Acabado de sagrar-se campeão europeu, o médio do Real Madrid correu na direção do técnico português, recém-anunciado no Fenerbahçe, e pediu-lhe para que tirasse uma fotografia com a sua mãe, fã do treinador há anos.

Com toda a naturalidade, Mourinho aceitou o pedido.

Ora veja: