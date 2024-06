João Cancelo falou aos jornalistas, em conferência de imprensa, neste domingo, dois dias antes da estreia da Seleção Nacional no Euro 2024. Depois de falar sobre a sua versatilidade posicional e a relação com Leão e Félix, Cancelo foi questionado sobre o futuro indefinido, ao nível de clubes:

«Se cria alguma ansiedade? Tive alguma incerteza nos seis dias que estive de folga. A partir do dia em que entrei aqui, isso passou completamente», garantiu, deixando depois uma "indireta" a Fernando Santos.

«Estou 100% focado em Portugal. No último Euro [2020, realizado em 2021], não sei porquê, foi injusto porque não pude participar e quero dar uma resposta, por mim, pela minha família, pelos meus amigos. É um sonho estar aqui no Euro. Vou dar o máximo de mim, pôr as cartas todas em cima da mesa», garantiu.

Mais à frente, na conferência de imprensa, Cancelo explicou o porquê de ter dito que foi injusto: «Fiz uma grande temporada, sinto que merecia ter estado naquele Europeu, mas a vida assim não o quis. Deus sabe o que faz o tempo todo, confio muito nele. Por muitos clubes que passe, o ponto alto para mim é a Seleção».

Recorde-se que João Cancelo chegou a estar convocado para o certame, mas contraiu Covid-19 e teve de ficar em isolamento profilático. Foi substituído por Diogo Dalot.