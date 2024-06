Carlo Ancelotti lançou uma bomba: em entrevista ao Il Giornale, o treinador italiano garantiu que o Real Madrid não vai participar no novo Mundial de Clubes, que vai realizar-se no verão de 2025.

«A FIFA que esqueça, os jogadores e os clubes não vão participar nesse Mundial. Um único jogo do Real Madrid vale 20 milhões e a FIFA quer dar-nos esse valor para toda a competição. Negativo. Tal como nós, outros clubes vão rejeitar o convite», referiu.

Recorde-se que a FIFA vai lançar um novo Mundial de Clubes, com 32 equipas de todo o mundo em competição, entre as quais o Benfica e o FC Porto. A distribuição de prémios e de direitos de televisão tem criado polémica, com os clubes mais fortes a endurecer o discurso.

Na mesma entrevista, de resto, Ancelotti também falou de Toni Kroos e Luka Modric. O segundo vai jogar mais uma temporada, mas o primeiro foi impossível de convencer a continuar, garantiu o treinador italiano.

«Infelizmente, Kroos decidiu parar e ele é muito alemão nas suas decisões. Mas vai continuar a viver em Madrid. Eu já lhe disse que, se ele mudar de posição no outono, com um telefonem resolvemos as coisas e que começaremos tudo de novo.»