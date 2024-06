O Bayern Munique voltou à carga por João Palhinha e nesse sentido tem estado em negociações com o Fulham.

Segundo foi possível saber, o clube alemão já apresentou uma proposta de 40 milhões de euros, a qual foi rejeitada pelo Fulham. O que é considerado normal pelas partes: foi uma primeira proposta, que o próprio Bayern já sabia que iria ter de aumentar para garantir o internacional português.

Da parte de João Palhinha, o acordo com o Bayern está feito, em linha com o que estava acertado no verão passado, para um contrato por quatro épocas.

Ora o que falta é o clube alemão atingir uma plataforma de entendimento com o Fulham, sendo que a primeira proposta não foi aceite e os bávaros vão aumentar a oferta. As negociações seguem a bom ritmo e acredita-se que nas próximas semanas pode haver um acordo final.

Recorde-se que João Palhinha já esteve muito próximo do Bayern no verão passado, chegou a viajar para a Alemanha, mas acabou por não assinar contrato por falta de acordo entre os clubes. Um ano depois, o Bayern mundou de treinador, mas o belga Vincent Kompany continua a querer o português.