Já dura há anos e intensifica-se geralmente por esta altura o namoro do Barcelona a Bernardo Silva, médio português dos citizens.

Para já, não passou disso e Pep Guardiola voltou a ser questionado pelo tema esta segunda-feira, em Barcelona, à margem de um torneio de golfe. Garante o treinador do City que para já, o clube não foi contactado.

«Isso é uma pergunta para o diretor desportivo do Barcelona [Deco] ou para o Txiki [Begiristain, diretor desportivo do City]. Falou-se disso durante muitos, muitos anos, mas ninguém nos contactou. É mais uma pergunta para o diretor desportivo do Barcelona do que para nós», frisou.

«Espero que fique. É um jogador fundamental para nós. É uma jóia como jogador, como pessoa... Tudo. Se querem um jogador, têm de contactar-nos, e isso não aconteceu», acrescentou.

Além de ter falado também do futuro de João Cancelo, Guardiola garantiu ainda que a porta «está fechada» para um eventual regresso do técnico ao Barça.