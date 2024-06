O novo diretor desportivo do Union Berlim, Horst Heldt, respondeu esta quarta-feira sobre o lateral-esquerdo Robin Gosens, alvo do Benfica para a próxima época, garantindo que o jogador vai apresentar-se nos germânicos a 1 de julho.

«Como todos os outros jogadores, vai apresentar-se no dia 1 de julho. Ele ainda tem contrato connosco e agiremos de acordo com isso. Portanto, não há muito que possa ser dito neste momento», afirmou o alemão de 54 anos, em conferência de imprensa, ao lado do presidente Dirk Zingler e do novo treinador do Union, Bo Svensson (ex-Mainz).

Gosens tem sido associado ao Benfica pela imprensa desportiva. O internacional alemão de 29 anos tem contrato com o Union Berlim até 2028. Na época 2023/24, a primeira no clube alemão, fez 37 jogos e sete golos, além de três assistências.

