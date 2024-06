O Celta de Vigo anunciou, esta terça-feira, que vai realizar um jogo de pré-época ante o Benfica, a 13 de julho (sábado), a partir das 20 horas, no Estádio Municipal de Águeda, repetindo, assim, o duelo da época passada no Troféu do Algarve, também na pré-temporada.

Na última semana, a autarquia de Águeda já tinha avançado, no programa de 2024 do AgitÁgueda, que o Municipal de Águeda iria receber um encontro entre o Benfica e o Celta, no dia 13 de julho.

Do programa de atividades da autarquia consta ainda um jogo particular do Benfica com o Farense no dia anterior, 12 de julho, uma sexta-feira.

Até ao momento, o Benfica apenas confirmou dois jogos de pré-época, a 25 de julho ante o Brentford, no Estádio da Luz, palco do duelo ante o Feyenoord para a Eusébio Cup, no dia 28 de julho.

Em Espanha, o jornal As também noticiou, na semana passada, que o Villarreal iria realizar um jogo de preparação com o Benfica.