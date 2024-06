Vangelis Pavlidis chegou a Portugal na quinta-feira, para assinar com o Benfica e realizar exames médicos, estando em vias de ser anunciado pelo clube encarnado. No entanto, tal como o Maisfutebol adiantou, questões legais adiam a apresentação do jogador, apesar de o negócio estar fechado.

Entretanto, Pavlidis parece ter regressado à Grécia para continuar as férias, segundo as suas redes sociais. O atleta mostrou-se ao lado de Mathew Ryan, guarda-redes do AZ Alkmaar e companheiro de Pavlidis durante as últimas duas épocas.

Os dois jogadores aparecem numa zona balnear na região de Chalkidiki, na zona de Tessalónica, no norte da Grécia. Pavlidis é natural desta região do país.

O internacional grego de 25 anos deverá chegar à Luz através de uma transferência a rondar os 17 milhões de euros, mais dois por objetivos, segundo a imprensa nacional.