Robin Gosens, internacional alemão que atua pelo União de Berlim, da Bundesliga, revelou ter lidado mal com a exclusão do Euro 2024. Em entrevista à televisão alemã ZDF, para um documentário.

O jogador (que tem licenciatura em psicologia) revelou ter recorrido a um psicólogo para lidar com a frustração de ter falhado a convocatória final do Europeu 2024, realizado no país-natal.

«Foi o fim de um sonho. Vi o sonho de uma vida ser destruído e não sabia como lidar com isso. Não sabia como sair daquela situação depois de uma época dececionante», começou por dizer Robin Gosens.

«Não foi fácil perceber que não iria participar no Europeu depois de a minha família ter-se mudado comigo de Itália para a Alemanha com vista à minha participação neste evento. Dediquei tudo ao desporto e trabalhei arduamente todos os dias só para participar no Campeonato da Europa», justificou o lateral do União de Berlim.

«Não se trata apenas de não estar lá, aceitar e seguir em frente, porque o mundo desmoronou-se à minha volta. Foi por isso que aprendi que falar com um psicólogo, como forma de desabafo, ajuda muito», continuou.

Robin Gosens tem sido associado ao Benfica pela imprensa. O próprio empresário do alemão já disse que há interesse do clube português no seu cliente. Na época passada, o União de Berlim ficou 15.º lugar da Liga alemã.