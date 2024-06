A Seleção Nacional Sub-17 já regressou a Portugal depois da final perdida com a Itália, na quarta-feira, no Chipre. Já tomaram pequeno-almoço, inclusive, com Fernando Gomes. Um desaire que afetou a moral dos jogadores, mas há quem queira ver a prestação lusa por um prisma positivo.

Bernardo Silva, internacional A português, quis, antes de responder a várias questões em conferência de imprensa, deixar uma mensagem de apoio aos jovens que representaram Portugal no Chipre, relembrando o passado.

«Antes de mais, quero deixar uma palavra aos Sub-17, que fizeram um Campeonato da Europa espetacular. Foi pena. Eu próprio perdi uma final de um Campeonato da Europa de Sub-21. A caminhada deles foi espetacular», disse.

Bernardo referia-se ao Euro Sub-21 de 2015, em que Portugal perdeu com a Suécia na final, nas grandes penalidades. Dessa Seleção faziam parte jogadores como William Carvalho, José Sá, João Mário ou Raphael Guerreiro, além do médio do City.