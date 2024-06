A Seleção sub-17 portuguesa voltou ao país depois da desilusão no Europeu da categoria, realizado no Chipre. Perderam com a Itália, na final, disputada na quarta-feira.

A comitiva aterrou no Aeroporto de Lisboa, na noite de quinta-feira, tendo sido recebida por algumas dezenas de apoiantes. Nesta sexta-feira de manhã, Fernando Gomes, presidente da FPF, almoçou com os jogadores para lhes dar alento.

O momento aconteceu na unidade hoteleira onde a Equipa das Quinas pernoitou. Fernando Gomes terá dito aos jogadores, segundo o site da FPF, que conta com muitos deles para o Mundial'2030, coorganizado por Portugal. Os jogadores vão ser recebidos na Cidade do Futebol nesta sexta-feira.

Veja as imagens do momento, acima.