João Santos, treinador nacional da seleção sub-17, e o guardião Diogo Ferreira foram os porta-vozes do grupo na véspera da final do Euro da categoria. Portugal joga com a Itália nesta quarta-feira.

Em conferência de imprensa, no Chipre, João Santos começou por revelar que não há ausências. «Todos os jogadores estão operacionais para amanhã que é o que nos interessa, que estejam todos disponíveis para que, com o seu contributo e a sua competência, tenhamos sucesso», disse, em declarações citadas pelo site da FPF.

«São sempre uma equipa muito organizada, combativa, com valores individuais muito bons. Esperamos um jogo com qualidade, emoção e que seja uma festa do futebol numa final de sub-17», avaliou João Santos, em referência ao adversário.

O treinador nacional rematou com a expressão do orgulho na equipa: «Chegamos à final com imenso orgulho, com a consciência tranquila de que fizemos tudo até aqui bem feito e que queremos continuar a fazê-lo até ao fim do jogo de amanhã».

Diogo Ferreira, por outro lado, foi questionado sobre o lado individual no Euro: «O meu trabalho está a ser reconhecido e considero que tenho estado a um bom nível, mas o mais importante é a equipa. Sinto que temos trabalho bem, treinado bem, jogado bem e correspondido às expectativas que os portugueses têm sobre nós. Isso é o mais importante», disse o guardião do Benfica.