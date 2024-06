O jovem avançado belga Jelani Trevisan renovou pelo Benfica nesta terça-feira, conforme anunciado pelo clube nas plataformas oficiais. O jogador de 19 anos prolongou o vínculo com as águias, se bem que o clube não divulgou a duração do novo contrato.

Trevisan jogou nos belgas do Genk antes de chegar ao Benfica Campus, na última temporada jogou 31 vezes pelo clube e marcou 11 golos pela equipa de juniores.

«Estou muito feliz. Quero agradecer ao Benfica por dar-me esta oportunidade, agora é trabalhar mais e continuar. Tenho evoluído muito, principalmente fisicamente», disse o atleta em declarações ao site oficial das águias.

Trevisan aponta como grande objetivo estrear-se pela equipa B e A do clube da Luz.