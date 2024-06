O Benfica vai ter duas Assembleias-Gerais para o mesmo dia, 15 de junho, um sábado.

A primeira, às 10h30, tem dois pontos na ordem de trabalhos: apresentação, discussão e votação da proposta de metodologia para discussão e votação das propostas de alteração dos Estatutos do Sport Lisboa e Benfica; admissão das propostas de alteração.

«Dado que, nos termos do n.º 3 do artigo 56.º dos Estatutos, a assembleia geral só pode funcionar em primeira convocação, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número deles, fica desde já convocada a Assembleia Geral para, se for o caso, reunir em Segunda Convocação, meia hora mais tarde, isto é, às 11h00, no mesmo local, com a mesma Ordem de Trabalhos», lê-se, na convocatória do presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados, Fernando Seara.

A segunda AG tem início às 15h00, e também tem dois pontos: aprovação das atas; deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades, elaborados pela direção para o exercício de 2024/25.

A mesma situação volta a repetir-se nesta segunda reunião, pelo que se às 15h00 não estiver presente a maioria dos associados, a segunda AG fica também para meia-hora mais tarde, às 15h30.

Ambas as Assembleias-Gerais decorrem no pavilhão número dois do Estádio da Luz.