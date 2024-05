Cristiano Ronaldo esteve este sábado à noite presente no combate entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk, em Riade, tendo na circunstância encontrado várias outras figuras do desporto. O português, que chegou à arena acompanhado pelo filho Cristiano Jr., acompanhou o combate, por exemplo, ao lado do também pugilista britânico Anthony Joshua.

Pelo meio encontrou Neymar e os dois trocaram breves palavras em português.

«Fala, mané», atirou Cristiano na direção do brasileiro, antes de lhe perguntar como estava da lesão e quando voltava a jogar futebol. Depois a conversa desviou-se para o filho Cristiano Jr. «Amanhã a escola está fod... Já disse ao homem: vais para o boxe, mas amanhã tens de te levantar cedo.»