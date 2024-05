Grande noite em Riade, na Arábia Saudita: pela primeira vez, o britânico Tyson Fury perdeu um combate de boxe.

Após 35 combates - 34 vitórias (24 por KO) e um empate - foi ucraniano Oleksandr Usyk quem aplicou a primeira derrota a Tyson Fury. O resultado surgiu após doze assaltos, numa decisão tomada pelo júri (dois a favor de Usyk, um para Fury).

A decisão do júri, refira-se, acabou por criar polémica, uma vez que Fury não concordou com ela e diz que a mesma só foi tomada por simpatia para com o ucraniano, motivada pela guerra no seu país natal.

«Acredito que venci o combate. Acho que ele venceu alguns rounds, mas eu ganhei a maioria deles. Nós os dois lutámos bem, mas o país dele está em guerra e as pessoas estão do lado do país em guerra. Não se enganem, eu ganhei esta luta», disse.

A verdade é que Tyson Fury, de 35 anos, entrou bem no combate, mas sobretudo a partir do oitavo round Oleksandr Usyk assumiu uma clara superioridade, provocando até uma queda do britânico, que acabou salvo pelo bombo.

Usyk, de 37 anos, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, é agora o novo campeão de pesos pesados e continua invicto, com 22 triunfos (14 por KO).