Ángel Di María foi decisivo no triunfo por 1-0 da Argentina sobre o Equador, na madrugada desta segunda-feira.

Em Chicago, o avançado do Benfica apontou o único golo do encontro, aos 40 minutos, após assistência de Romero. Di María integrou as escolhas iniciais de Scaloni e acabou por ser substituído aos 56 minutos, para dar o lugar a Lionel Messi.

Veja aqui o golo de Di María:

Os comandados de Scaloni procuravam dar seguimento ao bom momento (três vitórias nos últimos três jogos) e em mais um particular de preparação para a Copa América voltaram a vencer.

Antes do arranque da competição, a Argentina tem um último jogo de preparação, diante do Guatemala. No jogo de abertura, a formação sul-americana defronta o Canadá, do portista Eustaquio.