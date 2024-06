Frederico Varandas abordou a relação pessoal que mantém com Paulinho, o carismático roupeiro de 55 anos, que está quase há quarenta anos no clube de Alvalade, no decorrer do programa da SIC Alta Definição. O líder máximo do campeão nacional fala num «ser-humano» espetacular e diz que é uma espécie de «tutor» do simpático roupeiro, paga-lhe o IRS e, em sua casa, tem um quarto reservado só para ele.

«É uma grande figura do Sporting, um ser-humano espetacular. Uma pessoa super-intuitiva, sensível, muito, muito esperto, mais esperto que a maioria das pessoas julga. O exemplo de uma pessoa feliz», começa por enunciar.

A relação entre o presidente e o roupeiro vai muito para além do lado profissional. «Eu sou o doutor Varandas para ele. Como ele diz, “Varanas”. Tenho um carinho especial por ele. Apesar de ele ser completamente independente, tomo conta dele, sou um tutor», prosseguiu.

Paulinho, apesar de ter um certo nível de autonomia, precisa de apoios em certos aspetos e o próprio presidente assumiu essa responsabilidade num almoço a três.

«Ele sempre teve o senhor Mário Lino [antiga glória do clube]. Há uns anos, fomos almoçar os três e o Mário disse que já tinha uma certa idade [87 anos]. Eu disse ao Paulinho que estava na altura de alguém tomar conta dele, caso acontecesse alguma coisa. O Paulinho disse “eu quero o senhor Varandas”», conta o presidente.

A relação aprofundou-se e, agora, Paulinho tem até direito a um quarto em casa do «doutor Varandas». «Até tenho um quarto dele em minha casa. De vez em quando vai lá jantar, costuma comer um frango inteiro, literalmente. Pago-lhe o IRS. Mas ele sabe tomar conta dele melhor do que ninguém», destacou ainda o presidente do Sporting.