Fotis Ioannidis, avançado que é apontado como alvo do Sporting para a próxima época, foi dispensado pela seleção da Grécia depois de, na véspera, se ter lesionado num ombro num jogo de preparação frente à Alemanha.

O avançado do Panathinaikos foi titular no particular com a Alemanha, mas foi substituído logo aos dez minutos, depois de uma disputa de bola com Rudiger, cedendo o lugar a Pavlidis que, por seu lado, é apontado como alvo do Benfica.

Ioannidis apoiou mal o braço no relvado e saiu com queixas num ombro. Uma ressonância magnética, realizada esta manhã, demonstrou que o jogador de 24 anos não estaria disponível para o próximo compromisso da Grécia, frente a Malta (terça-feira, em Salzburgo), e foi autorizado a regressar a Atenas onde, segundo informa a federação helénica, vai realizar exames suplementares que vão ditar o tempo de paragem.

Além de Ioannidis, Andreas Bouchalakis, que também saiu com mazelas do jogo com a Alemanha, também foi dispensado.