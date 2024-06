A Alemanha triunfou, na noite desta sexta-feira, no derradeiro teste para o Euro 2024. No reduto do Borussia Mönchengladbach, a «Mannschaft» levou a melhor sobre a Grécia, vencendo por 2-1.

Entre os visitantes, destaque para a titularidade de Vlachodimos e de Ioannidis, avançado do Panathinakos referenciado pelo Sporting. Todavia, o arranque da partida não poderia ter sido pior para Ioannidis, uma vez que o ponta de lança saiu de cena ao cabo de 10 minutos, por lesão num ombro.

Como tal, foi rendido por Pavlidis, avançado do AZ Alkmaar, nos últimos dias associado ao Benfica.

Quanto a golos, o marcador foi inaugurado aos 33m, por Georgios Masouras. Num lance em que Manuel Neuer ficou mal na fotografia, tal momento reforçará o debate sobre a titularidade na baliza alemã.

Na etapa complementar – e depois de ajustes táticos – Kai Havertz repôs a igualdade, assistido pelo recém-entrado Leroy Sané. Estavam decorridos 56 minutos.

Na mó de cima, e entre trocas, a Alemanha consumou a reviravolta, por Pascal Gross. O médio do Brighton encheu o pé à entrada da área e assinou o golo do triunfo aos 89 minutos.

Terminada a preparação, a Alemanha centra atenções na estreia no Europeu. Na noite de 14 de junho (sexta-feira), a anfitriã do torneio mede forças com a Escócia, no Grupo A.

Por sua vez, a Grécia, arredada do Euro, realizará novo particular na tarde de terça-feira, diante de Malta (17h30), na Áustria.