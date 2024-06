Esta sexta-feira, no regresso aos treinos na Cidade do Futebol, Francisco Conceição voltou a trabalhar de forma limitada, no treino que marcou a integração de Cristiano Ronaldo e Rúben Neves na preparação para o Euro2024.

O avançado e capitão, de 39 anos, não apresentou limitações, tal como o médio.

Na véspera do particular com a Croácia, Conceição fez corrida e alguns exercícios com bola durante o arranque do treino, nos 15 minutos abertos à comunicação social.

O extremo é, assim, dúvida para o jogo deste sábado, do qual estarão ausentes Pepe, Rúben Neves e Cristiano Ronaldo.

O regresso da seleção nacional ao Jamor está agendado para as 17h45 deste sábado. A arbitragem será do alemão Harm Osmers.

O derradeiro teste para o Europeu está agendado para terça-feira, em Aveiro, diante da República da Irlanda (19h45).

Na Alemanha, Portugal disputará o Grupo F, na companhia de Chéquia, Turquia e Geórgia. A estreia acontecerá na noite de 18 de junho, diante da Chéquia.