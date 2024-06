No treino desta quinta-feira, Francisco Conceição realizou trabalho de recuperação, à parte do restante grupo, no Jamor.

Nos 15 minutos abertos aos jornalistas, os comandados de Roberto Martínez correram em volta do relvado. Depois, foram divididos em dois grupos, com coletes distintos, enquanto os guarda-redes realizaram trabalho específico.

Face ao treino de quarta-feira, João Félix parece ter superado as dores no pescoço, pelo que reintegrou os trabalhos no relvado. Em todo o caso, o avançado utilizou uma fita de «kinesio» nessa zona.

Quanto a Francisco Conceição, o extremo limitou-se à corrida, ao lado do preparador físico, embora não tenha qualquer lesão.

Portugal recebe a Croácia na tarde deste sábado (17h45), sendo certo que Cristiano Ronaldo e Rúben Neves continuarão ausentes das opções do selecionador, uma vez que apenas integrarão o grupo na sexta-feira.

A partida diante dos croatas será arbitrada pelo alemão Harm Osmers.

Depois de vencer a Finlândia (4-2), a seleção nacional ainda terá um derradeiro particular, em Aveiro, diante da República da Irlanda, na terça-feira (19h45).

No Euro 2024, Portugal integra o Grupo F, na companhia de Chéquia, Turquia e Geórgia. A estreia está agendada para 18 de junho, em Leipzig, diante da Chéquia.