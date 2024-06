Pedro Neto foi um dos 26 eleitos por Roberto Martínez para representar Portugal, no próximo Euro 2024.

A chamada do avançado do Wolverhampton acabou por não ser consensual, sobretudo entre os adeptos e isso gerou diversas críticas à escolha do selecionador. Ora, melhor do que ninguém, o próprio Pedro Neto abordou o tema na conferência de imprensa desta quinta-feira e garantiu que apesar de outras opiniões, a escolha final é sempre de Roberto Martínez.

«Cada um tem direito à sua opinião, cada um pode achar o que quiser e no final, o mister escolheu e está decidido. É nisso que estou focado. A esperança de ser convocado está sempre presente, as coisas estavam a correr bem durante a época, apesar das lesões não terem sido fáceis de lidar. Fiz muitas assistências, marquei golos e estou focado no meu trabalho, a resposta vai ser dada dentro de campo», afirmou.