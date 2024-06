A Seleção Nacional joga com a Croácia neste sábado, no regresso ao Estádio Nacional do Jamor, mais de dez anos depois. Em antevisão ao jogo, e também na antecâmara do Europeu que se avizinha, disputado na Alemanha, a Seleção teve uma conferência de imprensa com os jornalistas, na tarde desta quinta-feira.

Pedro Neto foi o porta-voz da Seleção, do lado dos jogadores, e sentou-se ao lado de Roberto Martínez. Garantindo que Portugal «sempre que entra numa competição, entra para ganhar», Neto falou sobre a sua situação física:

«É verdade, as lesões, para qualquer jogador, são difíceis. Especialmente as primeiras lesões musculares. Mas, acima de tudo, foi uma época positiva para mim e as coisas saíram bem. Podia ter corrido melhor, é verdade. Mas acho que todas as épocas são diferentes. Acima de tudo, sinto-me perfeitamente apto para ajudar a Seleção. O mister assim o entendeu e estou aqui para dar o melhor», afirmou.