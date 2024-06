O primeiro-ministro visitou esta quarta-feira o estágio da seleção nacional, na Cidade do Futebol. Na companhia de Fernando Gomes, Humberto Coelho e João Vieira Pinto, Luís Montenegro dedicou alguns minutos aos eleitos por Roberto Martínez.

Numa breve pausa na campanha para as eleições europeias, o primeiro-ministro deixou palavras de incentivo ao grupo, que ainda não conta com Cristiano Ronaldo, nem com Rúben Neves.

Aos jornalistas, Luís Montenegro destacou o conjunto organizado por Roberto Martínez, com vários representantes dos principais campeonatos europeus.

«Mensagem de esperança e orgulho. O percurso na fase de apuramento foi notável. O país está com a seleção nacional, sabendo que o Europeu é uma competição muito difícil. Tive a oportunidade de dizer ao grupo e à equipa técnica que estamos entusiasmados», referiu o primeiro-ministro.

Portugal segue a preparação do Europeu e, no sábado, jogará com a Croácia, no Jamor (17h45). Na próxima semana, na terça-feira, encerrará o ciclo de particulares com a República da Irlanda, em Aveiro (19h45).

João Félix não esteve presente no treino desta quarta-feira, pisando o relvado apenas para ouvir e cumprimentar Luís Montenegro.

Quanto ao primeiro-ministro, estará na estreia da seleção no Euro 2024 e no Grupo F, diante da Chéquia, na noite de 18 de junho (20h).