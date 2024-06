Há uma baixa nos trabalhos da Seleção nacional. João Félix sentiu uma dor no pescoço, no aquecimento para o jogo da Seleção contra a Finlândia, ganho por 4-2, nesta terça-feira, e fez apenas tratamento nesta quarta-feira.

O jogador do Atlético Madrid, que esteve no Barcelona por empréstimo, esteve no relvado apenas para acompanhar a visitar de Luís Montenegro, primeiro-ministro português, à Cidade do Futebol.

Depois disso recolheu aos balneários para fazer tratamento, sendo o único ausente do treino desta quarta-feira. Assim sendo, só Rúben Neves e Cristiano Ronaldo não estiveram às ordens de Roberto Martínez.

Portugal joga com a Cróacia neste sábado, a partir das 17h45, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, em jogo de preparação para o Euro 2024.